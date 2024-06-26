В Свердловской области построят лабораторию биологической безопасности высокого уровня

Губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с руководителем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрием Козловским, на которой обсуждался ход реализации проекта по строительству лаборатории биологической безопасности высокого уровня.
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