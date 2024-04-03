Диетолог дала советы по борьбе с весенним гиповитаминозом

Многие жители России весной сталкиваются с недостатком витаминов, или, по-научному, гиповитаминозом. О том, каких витаминов организму не хватает весной, откуда их взять и от каких привычек лучше всего отказаться, чтобы избежать их большего дефицита, «Известиям» 3 апреля рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.