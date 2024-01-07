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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Сливко: «Этап у меня как-то не сложился. Буду бороться, в любом случае свою желтенькую майку никому не отдам»

В масс-старте на этапе Кубка Содружества Сливко заняла четвертое место. Ранее она стала 13-й в спринте и 7-й в гонке преследования.

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