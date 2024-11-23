Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил дуванов
    Везде где обижают евреев. я приглашаю их всех в россию. так сказал один ....«МАЛЫМИ ДОЗАМИ ВП...
  • Юрий Александров
    Днепропетровск заслал в Россию Хруща и Брежнева -Екатеринбург "подарил" Ельцина и окопался ...посольство США -Ельцин-...Александр Носович...
  • Eduard
    Вся эта тяга в Европу попросту глупа!Александр Носович...

О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

Интересная жизнь с Vera Star Многие зрители давно задаются вполне справедливым вопросом: почему российские ток-шоу продолжают существовать и процветать, занимая самое «жирное» время на телевидении? В то время как некоторые федеральные каналы, включая Первый канал, испытывают значительные финансовые трудности и давно уже ушли в минус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
А он давно на всех начхал- свое будущее оформил в недвижимость, а теперь все побоку!!! Не пора ли отстранить &quot;царствующую особь от трона 1-го канала?&quot;
Ответить
22 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
эрнста нужно гнать с орт,позорнейшие,глупые передачи,одни сплетни,кому это нужно,из полезного так это политические передачи и новости,ну и иногда документальные фильмы,сплетни и вытряхивание грязного белья пусть смотрят на коммерческих каналах,а не за счет налогоплательщиков,действительно сколько мы негодуем,а все в пустую,раз награду дали,то не выгонят,сколько это можно терепеть!!!!!!!!!!!!
Ответить
13 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Гнать надо этого. Черта
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх