О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

А он давно на всех начхал- свое будущее оформил в недвижимость, а теперь все побоку!!! Не пора ли отстранить "царствующую особь от трона 1-го канала?"

ОЛ

Ольга Левенкова

эрнста нужно гнать с орт,позорнейшие,глупые передачи,одни сплетни,кому это нужно,из полезного так это политические передачи и новости,ну и иногда документальные фильмы,сплетни и вытряхивание грязного белья пусть смотрят на коммерческих каналах,а не за счет налогоплательщиков,действительно сколько мы негодуем,а все в пустую,раз награду дали,то не выгонят,сколько это можно терепеть!!!!!!!!!!!!