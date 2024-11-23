Интересная жизнь с Vera Star Многие зрители давно задаются вполне справедливым вопросом: почему российские ток-шоу продолжают существовать и процветать, занимая самое «жирное» время на телевидении? В то время как некоторые федеральные каналы, включая Первый канал, испытывают значительные финансовые трудности и давно уже ушли в минус.
О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А он давно на всех начхал- свое будущее оформил в недвижимость, а теперь все побоку!!! Не пора ли отстранить "царствующую особь от трона 1-го канала?"
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22 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
эрнста нужно гнать с орт,позорнейшие,глупые передачи,одни сплетни,кому это нужно,из полезного так это политические передачи и новости,ну и иногда документальные фильмы,сплетни и вытряхивание грязного белья пусть смотрят на коммерческих каналах,а не за счет налогоплательщиков,действительно сколько мы негодуем,а все в пустую,раз награду дали,то не выгонят,сколько это можно терепеть!!!!!!!!!!!!
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13 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Гнать надо этого. Черта
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5 час.
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