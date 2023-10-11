Глава Харьковской области рассказал, что солдаты ВСУ роют траншеи в крупных городах региона

Солдаты Вооружённых сил Украины увлечены рытьём траншей в крупных населённых пунктах - Ганчев.Вооружённые силы Украины, расположенные в Харьковской области, занимаются повышением оборонной способности армии на этой линии фронта.
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