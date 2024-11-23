В РПЦ простили раскаявшегося музыканта Шарлота

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Московский патриархат направил в поддержку музыканта Эдуарда Шарлота письмо в адрес судьи Самарского областного суда Дмитрия Воложанинова, который рассматривает его уголовное дело.
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