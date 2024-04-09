Турист в Крыму вдруг почувствовал, что стоит над обрывом на уклоне в 45 градусов

Товарищи, поняв, что дело плохо, рекомендовали коллеге не дергаться и вызвали спасателей. Позже одна из участниц группы рассказала, что все увлеклись красотой крымской природы и сбились с туристической тропы, решив идти по навигатору: «Так человек из нашей команды оказался в опасном для жизни положении под наклоном в 45 градусов».
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