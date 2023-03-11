Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото, на котором он стоит с трофейным оружием, добытым нашими войсками в ходе специальной военной операции.
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