Военное обозрение

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Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

Глава Чечни показал трофейные ПЗРК, включая Stinger американского производства

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото, на котором он стоит с трофейным оружием, добытым нашими войсками в ходе специальной военной операции.

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