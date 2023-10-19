Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о невоновости Израиля в атаке на госпиталь

В интервью телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что удар по больнице в секторе Газа не имеет тактического смысла для Израиля, поэтому вина, вероятно, лежит на том, кто ошибочно направил ракету по мирному объекту.