Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о невоновости Израиля в атаке на госпиталь

В интервью телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что удар по больнице в секторе Газа не имеет тактического смысла для Израиля, поэтому вина, вероятно, лежит на том, кто ошибочно направил ракету по мирному объекту.
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