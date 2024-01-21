Это к войне. Соцсети о реабилитации в Италии фашистского приветствия

Верховный кассационный суд Италии постановил, что фашистское приветствие не противоречит закону страны, кроме тех случаев, когда угрожает общественному порядку или может быть связано с возрождением запрещённой в Италии фашистской партии.
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