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Специалисты клиентских служб Отделения ПФР по Свердловской области помогали родителям оформить новое пособие на детей в майские праздники

Клиентские службы Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области и Единый контакт-центр по социальным вопросам продолжали работу в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.

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