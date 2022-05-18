Специалисты клиентских служб Отделения ПФР по Свердловской области помогали родителям оформить новое пособие на детей в майские праздники

Клиентские службы Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области и Единый контакт-центр по социальным вопросам продолжали работу в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.
Клиентские службы Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области и Единый контакт-центр по социальным вопросам продолжали работу в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.
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