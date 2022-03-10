Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine

Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступает на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне в новом шлеме.

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