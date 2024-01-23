Последняя нить: как Дорога жизни спасла миллионы людей в блокаду Ленинграда

Она спасла миллионы жизней и не дала пасть блокадному Ленинграду. Военно-автомобильная дорога 101, более известная как Дорога жизни, в дни осады Северной столицы стала единственной нитью, которая позволяла поддерживать связь с большой землей.
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