Собянин: В Москве продолжится разработка новых стандартов медицинской помощи

Время ожидания приема врача в поликлинике сократилось с 30 до семи минут Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что до конца 2028 года в столице сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
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