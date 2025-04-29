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«Арсенал» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков после поражения на своем поле в 1-м матче. Сегодня – 0:1 от «ПСЖ»

Команда под руководством Микеля Артеты дома потерпела поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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