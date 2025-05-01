БлокнотРУ Американский лидер в интервью The Atlantic ушел от ответа по поводу военной помощи Киеву, намекнув на другие способы поддержки.
Трамп может встать на сторону Украины из-за действий Путина
Комментарии
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Татьяна Рогозинская
Можно подумать что он сейчас не на стороне Украины.
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1 час.
САША ЛЕПАЕВ
точно два клоуна собрались.
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48 мин.
Надежда
Два шоумена и профессиональный политик. И кого выберет для давления один амбициозный шоумен, чтобы отыграться, того, кого он сможет нагнуть на раз или того, кому он завидует и желает быть таким же профи в политике, как и он!?🤔
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4 мин.
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