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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сложно? Скучно? PlayStation поможет — Sony запатентовала систему автоматического пр...

Сложно? Скучно? PlayStation поможет — Sony запатентовала систему автоматического пр...

Сложно? Скучно? PlayStation поможет — Sony запатентовала систему автоматического прохождения игровых отрезковТеоретически, система сможет избавить пользователя от необходимости набирать очки опыта и тому подобного, оставив возможность пройти только те части игры, которые ему интересны.

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