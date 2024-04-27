Сложно? Скучно? PlayStation поможет — Sony запатентовала систему автоматического пр...

Сложно? Скучно? PlayStation поможет — Sony запатентовала систему автоматического прохождения игровых отрезковТеоретически, система сможет избавить пользователя от необходимости набирать очки опыта и тому подобного, оставив возможность пройти только те части игры, которые ему интересны.
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