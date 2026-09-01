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Авербух и Арзамасова устроили новоселье на фоне слухов о третьей беременности

Авербух и Арзамасова устроили новоселье на фоне слухов о третьей беременности

Илья Авербух и Лиза Арзамасова обосновались в новом доме на берегу Истринского водохранилища. .

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