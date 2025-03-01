DE: норвежская компания отказалась поставлять топливо американским ВМС

Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после скандальной перепалки американского президента Дональда Трампа и главы киевского Владимира Зеленского отказалась продавать топливо американским военным в Норвегии, а также прибывающим американским кораблям.
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