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Мусаев после 2:2 «Краснодара» с «Крыльями»: «Так нельзя играть во втором тайме. С заменами тоже были мои ошибки»

Главный тренер « Краснодара » Мурад Мусаев подвел итоги матча Альфа ‑Банк РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

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