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Казанда электр поезды таптаган 21 яшьлек егет һәлак булган: https://tatar-inform

Казанда электр поезды таптаган 21 яшьлек егет һәлак булган: https://tatar-inform.tatar/news/kazanda-elektr-poezdy-taptagan-21-yaslek-eget-halak-bulgan-5886687.

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