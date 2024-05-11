Комментатор Майков: у "Ванкувера" не самое крутое меньшинство

Комментатор и автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал, что в серии второго раунда Кубка Стэнли против "Эдмонтон Ойлерз" "Ванкувер Кэнакс" под руководством Рика Токкета будет рассчитывать на игру в равных составах, в то время как для соперника ключевую роль играет реализация лишнего.