Комментатор Майков: у "Ванкувера" не самое крутое меньшинство

Комментатор и автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" Филипп Майков в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал, что в серии второго раунда Кубка Стэнли против "Эдмонтон Ойлерз" "Ванкувер Кэнакс" под руководством Рика Токкета будет рассчитывать на игру в равных составах, в то время как для соперника ключевую роль играет реализация лишнего.
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