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В России объяснили нежелание Европой мира

В России объяснили нежелание Европой мира

Европа не хочет мира с Россией, потому что вложила слишком много ресурсов в украинский конфликт, она хотела бы нарастить военно-промышленный комплекс за счет его продолжения и нанести стратегическое поражение нашей стране, объяснил в разговоре с «Лентой.

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