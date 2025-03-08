В России объяснили нежелание Европой мира

Европа не хочет мира с Россией, потому что вложила слишком много ресурсов в украинский конфликт, она хотела бы нарастить военно-промышленный комплекс за счет его продолжения и нанести стратегическое поражение нашей стране, объяснил в разговоре с «Лентой.
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