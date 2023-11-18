С целью воспитания экологической культуры и повышения экологической грамотности учащихся, в нашей школе прошла выставка ´Втор...

Выставка работ учащихсяВыставка работ учащихся ´Вторая жизнь вещей´С целью воспитания экологической культуры и повышения экологической грамотности учащихся, в нашей школе прошла выставка ´Вторая жизнь вещей´.
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