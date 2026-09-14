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Аргументы недели

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«Газпром» приостановил поставки газа в Армению на время планового ремонта

«Газпром» приостановил поставки газа в Армению на время планового ремонта

«Газпром» временно приостановил поставки природного газа в Армению. Как сообщила пресс-служба «Газпром Армении», ограничения связаны с проведением планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории России.

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