Будут ли в российских городах продавать алкоголь 23 февраля в 2024 году?

Местные власти ограничивают торговлю спиртным на некоторые праздники. Как будет в День защитника Отечества? День защитника Отечества – важный государственный праздник, в связи с чем в стране объявляют официальный выходной.
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