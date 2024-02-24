Представитель Совета Федерации Дмитрий Рогозин призвал освободить территории Одесской и Николаевской областей.
Сенатор Рогозин призвал освободить Одесскую и Николаевскую области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Освобождение Одесской, Николаевской областей - это насущная необходимость сегодняшнего дня! Это позволит прекратить теракты в Чёрном море! И, это главное, соединиться, наконец-то, с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и спасти жителей этой непризнанной республики от террористов из Молдовы и Украины, и выполнить давнее желание жителей этой республики войти в состав России!!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии