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Сенатор Рогозин призвал освободить Одесскую и Николаевскую области

Сенатор Рогозин призвал освободить Одесскую и Николаевскую области

Представитель Совета Федерации Дмитрий Рогозин призвал освободить территории Одесской и Николаевской областей.

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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                       Освобождение Одесской, Николаевской областей - это насущная необходимость сегодняшнего дня! Это позволит прекратить теракты в Чёрном море! И, это главное, соединиться, наконец-то, с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и спасти жителей этой непризнанной республики от террористов из Молдовы и Украины, и выполнить давнее желание жителей этой республики войти в состав России!!!
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