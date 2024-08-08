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Газета.ру

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Харрис согласилась принять участие в дебатах с Трампом только 10 сентября

Харрис согласилась принять участие в дебатах с Трампом только 10 сентября

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис заявила о готовности встретиться с экс-американским лидером Дональдом Трампом на дебатах в сентябре, передает NBC News.

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