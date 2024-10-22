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«Ничего не будет». Что сказал Зеленскому глава Пентагона, приехав в Киев

«Ничего не будет». Что сказал Зеленскому глава Пентагона, приехав в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин приезжал накануне в Киев для того, чтобы опустить украинское руководство на землю – до конца избирательной кампании в США Запад не выполнит ни одного требования, озвученного в так называемом «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского.

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