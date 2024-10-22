Министр обороны США Ллойд Остин приезжал накануне в Киев для того, чтобы опустить украинское руководство на землю – до конца избирательной кампании в США Запад не выполнит ни одного требования, озвученного в так называемом «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского.