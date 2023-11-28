В Астрахани накрополицейские пресекли незаконный сбыт практически 3 000 разовых доз мефедрона

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в ходе отработки поступившей оперативной информации был задержан 27-летний житель республики Узбекистан, подозреваемый в распространении наркотиков на территории Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии