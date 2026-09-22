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Виноватый взгляд не равно чувство вины: что на самом деле вам хочет сказать собака

Виноватый взгляд не равно чувство вины: что на самом деле вам хочет сказать собака

Когда видишь тот самый взгляд у своего хвостика — это так мило! Кажется, можно простить ему любые шалости, ведь он все понял.

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