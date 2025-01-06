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ТАСС: пленный солдат ВСУ признался, что не понимает украинский язык

ТАСС: пленный солдат ВСУ признался, что не понимает украинский язык

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, который сдался в Донецкой народной республике, рассказал, что его командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам не очень хорошо понимает.

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