ТАСС: пленный солдат ВСУ признался, что не понимает украинский язык

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, который сдался в Донецкой народной республике, рассказал, что его командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам не очень хорошо понимает.
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