Сокращение поставок от ОПЕК и данные из США привели к росту цен на нефть Татьяна АрестоваВ ходе утренних торгов 8 января цены на нефть демонстрировали рост на фоне сокращения поставок из России и стран ОПЕК, а также данных, свидетельствующих о неожиданном увеличении числа вакансий в США.