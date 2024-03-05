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Какой "матч-реванш" Макрон надеется выиграть у канцлера Германии

Какой "матч-реванш" Макрон надеется выиграть у канцлера Германии

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