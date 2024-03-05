Какой "матч-реванш" Макрон надеется выиграть у канцлера Германии

Вчера 104 прочитали Министерство обороны Франции сделало "ход конем" - в ответ на обвинения соседей по НАТО, что власти Пятой республики много говорят, но мало делают для Украины, ведомство опубликовало список уже осуществленных поставок.
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