Крыса отгрызла палец прикованной к постели пенсионерки

В британском Саутгемптоне крыса отгрызла палец на ноге лежачей пенсионерки. Незадолго до инцидента дочь пострадавшей обращалась в местный Совет с жалобой на грызунов, но ей выставили счёт в 297 фунтов стерлингов (около 31500 рублей).