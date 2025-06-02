Крыса отгрызла палец прикованной к постели пенсионерки

В британском Саутгемптоне крыса отгрызла палец на ноге лежачей пенсионерки. Незадолго до инцидента дочь пострадавшей обращалась в местный Совет с жалобой на грызунов, но ей выставили счёт в 297 фунтов стерлингов (около 31500 рублей).
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