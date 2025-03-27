Ретропоезд с техникой Великой Отечественной войны отправится по Поволжью

На станциях люди всегда встречают необычный состав с трепетом и восхищением.фото: Иван Илюхин/ГлагоLУ музея-панорамы «Сталинградская битва» на огромные платформы идет отгрузка техники времен Великой Отечественной войны.
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