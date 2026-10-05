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Энциклопедия Техники

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ИИ-агент как цифровой сотрудник: разбор устройства и принципов работы

Когда речь заходит об искусственном интеллекте в бизнесе, чаще всего приходится слышать либо восторженные рассказы о всемогущих системах, либо скептические замечания о том, что всё это не более чем модное увлечение.

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