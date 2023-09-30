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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина Медиа» и GOATS сыграют в первом матче 5-го тура Медиалиги

30 сентября, суббота «Родина Медиа» – GOATS, начало в 13:00  Матч пройдет в Москве, на стадионе «Москвич».

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