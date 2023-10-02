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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Октябрьские законы: что нужно знать россиянам?

Октябрьские законы: что нужно знать россиянам?

Какие законы вступят в силу в октябре — читайте материал. 28 сентября День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией В России появилась новая памятная дата — 30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

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