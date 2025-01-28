На смолянку обрушился потолок дома-памятника архитектуры на улице Кашена

Неоднократные жалобы жильцов ни к чему не привели Смолянка Светлана Пучкова проживает в доме №3 на улице Кашена, который признан объектом культурного наследия регионального значения - памятником градостроительства и архитектуры.
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