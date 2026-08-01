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Царьград

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Крымский мост перекрыт: временная приостановка движения

Крымский мост перекрыт: временная приостановка движения

Транспортное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Информационный центр призывает находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

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