Крымский мост перекрыт: временная приостановка движения

Транспортное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Информационный центр призывает находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
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