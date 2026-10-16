«Когда он открывает рот, возникает вибрация, словно эхо в каньоне. Это поистине поразительно». Представьте на мгновение, что вы — Бек (Beck), невероятно изобретательный и эксцентричный трубадур, оказавшийся на рубеже нового тысячелетия.