«Когда он открывает рот, возникает вибрация, словно эхо в каньоне. Это поистине поразительно». Представьте на мгновение, что вы — Бек (Beck), невероятно изобретательный и эксцентричный трубадур, оказавшийся на рубеже нового тысячелетия.
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