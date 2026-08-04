UK Police Force Invites Non-Muslim Staff To Fast During Ramadan As Act Of Solidarity Authored by Steve Watson via Modernity News, West Midlands Police force is actively inviting non-Muslim officers and staff to go without food and water during Ramadan as a deliberate "act of solidarity" with Muslim colleagues.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии