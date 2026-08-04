Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

UK Police Force Invites Non-Muslim Staff To Fast During Ramadan As Act Of Solidarity

UK Police Force Invites Non-Muslim Staff To Fast During Ramadan As Act Of Solidarity

UK Police Force Invites Non-Muslim Staff To Fast During Ramadan As Act Of Solidarity Authored by Steve Watson via Modernity News, West Midlands Police force is actively inviting non-Muslim officers and staff to go without food and water during Ramadan as a deliberate "act of solidarity" with Muslim colleagues.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии