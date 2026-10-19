Фото: fcdynamo.ru Российский футболист, полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о хороших премиальных после победы над ЦСКА – Хорошие премиальные, но я не буду их раскрывать.
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