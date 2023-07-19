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Стало понятно, как под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось западное оружие

Читателям надо подробнее объяснить эту схему теневого трафика кораблей на Украину через Румынию в рамках зернового коридора, которая сегодня случайно (а скорее — совершенно неслучайно) всплыла с подачи германского издания Bild, и о которой мы уже сообщали ранее в нашей публикации Как выяснилось уже после объявления РФ морской блокады Украины, в Чёрном море находятся несколько […] The post Стало понятно, как под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось западное оружие first appeared on Tochka Zрения.

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