Хуже, чем ожидалось. Из-за мощного ветра во Владивостоке могут перекрыть мосты

Во Владивостоке могут перекрыть Золотой и низководный мосты из-за сильного ветра. В случае роста мощности потоков воздуха возможности проехать по сооружениям могут лишиться как определенные виды транспорта, так и вообще все, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморья.