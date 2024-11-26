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Хуже, чем ожидалось. Из-за мощного ветра во Владивостоке могут перекрыть мосты

Хуже, чем ожидалось. Из-за мощного ветра во Владивостоке могут перекрыть мосты

Во Владивостоке могут перекрыть Золотой и низководный мосты из-за сильного ветра. В случае роста мощности потоков воздуха возможности проехать по сооружениям могут лишиться как определенные виды транспорта, так и вообще все, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморья.

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