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Рваная Бутса

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У 37 игроков молодёжки «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

У 37 игроков молодёжки «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

Согласно информации из собственных источников Baza, обнаружены признаки употребления мельдония у 37 хоккеистов из состава команды "Толпар", которая участвует в Молодежной хоккейной лиге и является частью структуры "Салавата Юлаева" в Уфе.

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