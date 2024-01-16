У 37 игроков молодёжки «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

Согласно информации из собственных источников Baza, обнаружены признаки употребления мельдония у 37 хоккеистов из состава команды "Толпар", которая участвует в Молодежной хоккейной лиге и является частью структуры "Салавата Юлаева" в Уфе.
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