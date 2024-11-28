Глава «Роскосмоса» Борисов объявил, что проблем с поставками «Орешника» нет

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин после заявления о запуске ракеты «Орешника» еще раз поблагодарил ее разработчиков на неформальной встрече, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
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