Демократические выборы в Румынии

Гений про злодейства Как в Румынии интересно, да? Вот сразу понятно, что страна широким строевым шагом идет в сторону демократических ценностей, и вот-вот уже разрежет красную ленточку, за которой ее ждет счастье.
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