В России экспорт растительного масла вырос на треть в 2023 году

Российская Федерация в прошлом году поставила на мировые рынки 6,5 миллионов тонн растительного масла, показав рост на треть по сравнению с 2022 годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство OleoScope и Масложирового союза.