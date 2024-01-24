В России экспорт растительного масла вырос на треть в 2023 году

Российская Федерация в прошлом году поставила на мировые рынки 6,5 миллионов тонн растительного масла, показав рост на треть по сравнению с 2022 годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство OleoScope и Масложирового союза.
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